14 Ocak Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor anlat bakalım yarışmasını kim kazandı?

Ünlüler ve gönüllüler zorlu parkurda ödül için yarıştı. Kazanmaya alışan ünlüler takımına karşılık, kazanmaktan başka çaresi olmayan gönüllüler takımı hız kesmeden yarışıyor. Survivor ödül oyununu kim kazandı? Ödül oyunu ardından her iki takım 2021 sezonunun ilk anlat bakalım oyununu oynadı. Peki, ilk anlat bakalım ödülü ne?

14 OCAK SURVİVOR ÖDÜLÜ NEDİR?

Meyve ödülü salı akşamı yarışmacılarla oldu. Perşembe günü için belirlenen ödül ise pilav üstü kuru fasulye yemeği. Önceki ödül oyununu ünlüler kazanmış ve meyvelerin sahibi olmuştu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyununda 8-8 iki takım beraberlik yakaladı. Kıyasıya rekabetin sonucunu belirleyen yarışmacılar ise İsmail-Meryem ile Poyraz-Aleyna oldu. İsmail'in son atışıyla ödülü ünlüler takımı aldı.

ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Pilav üstü kuru fasulye yemeğini ünlülerin almasının ardından gönüllüler anlat bakalım ödülünü almak istiyor. İlk anlat bakalım ödülü ise lezzetli bisküviler oldu. Ancak henüz anlat bakalım oyunu sonuçlanmadı.