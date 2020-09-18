15 YILLIK SERÜVEN

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olarak rekora imza atan ve reyting zirvesini başka yapımlara bırakmayan ‘Arka Sokaklar’, 557’nci bölümüyle bu akşam 20.00’de izleyicilerle buluşacak. Kanal D’nin fenomen dizisinin oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Merve Oflaz, Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü ve Tunç Oğuz yer alıyor.

‘Arka Sokaklar’ın ekranda 15’inci yılına girmesini, “Bu bir rekor. Sosyolojik araştırma yapılmalı” diyen oyuncular, yeni sezon heyecanını, “Bu ekipte yer almak keyif ve güven veriyor. Biz bir aile olduk. Seyircinin içini ısıtacak hikayelere, yine bol aksiyon eşlik edecek. Sezona bomba gibi giriyoruz. İzleyicimize sonsuz teşekkürler” cümleleriyle özetledi.