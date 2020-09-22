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22.09.2020 - 07:00 |

16 ay sonra sahnede

Bergüzar Korel, bir süre ara verdiği ‘Kızlar ve Oğlanlar’ tiyatro oyunuyla, sahneye dönmeye hazırlanıyor.

16 ay sonra sahnede
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Bergüzar Korel, bir süre ara verdiği ‘Kızlar ve Oğlanlar’ tiyatro oyunuyla, sahneye dönmeye hazırlanıyor. Oyuncu, 30 Eylül’de Küçükçiftlik Park’ta yeniden izleyici karşısına çıkacak. Korel heyecanını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurarak, “Tam 16 ay sonra tekrar sahneye çıkacağım. Şu ana kadar hiç yalnız bırakmadınız beni canım seyircim... O gece de bırakmayın olur mu?” sözleriyle hayranlarına seslendi.

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