17 kilo veren Burak Akkul son halini paylaştı

Teve2'de yayınlanan 'Çok Gezenti' isimli programı sunan Burak Akkul, geçtiğimiz ay rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Belirtiler sonrası corona virüs testi yapılan Akkul'un sonuçları pozitif çıkmıştı. Bir ay tedavi gördükten sonra hastaneden taburcu edilen 48 yaşındaki sunucu, son halini takipçileriyle paylaştı.

Hastalık sürecinde 17 kilo verdiğini belirten Burak Akkul, sağlık durumunu ve karantina günlerini anlattı:

"Mesaj atmayın diye aksi ihtiyar’lık yaptım biliyorum. Ama sizi habersiz bırakacak da değilim. Son halim fotoda. Merak ettiğiniz noktaların açıklaması da aşağıda:

- Ben 20 gün entübe kaldım. Ama bir tedavi diğerine örnek olamaz, her DNA, her vücut farklıdır.

-Yoğun bakımı, uyandırılma sürecimdeki üç günde hatırlıyorum. 5-8 Nisan arası. İlaç etkisi azaldıkça bende ne sanrılar ne sanrılar. Efendim organları çıkarıp satan bir klinikmiş orası, benden katakulliyle imza almışlar, ben de orada kime ciğerimi kime retinamı verecekler, sıramı bekliyormuşum. İtaat etmezsem de beni (nedense) İzmir’in serin sularına atacaklar. Sürekli de dışarıya beni arayanlara bağırıyorum; 'Cihaat, Cenk, Sedaa kurtarın beni, 1. katta Nurse Station tabelasının arkasındayım, çift taraflı ayna olabilir, kırın alın beni buradaan'. Bie ara pes ettim. Karanlığa gözlerimi yumdum 'tamam çıkarın kalbimi' dedim. Bir kadın ağladı 'ben vazgeçtim' dedi. Bekledim, bekledim, benden önce 7 kalp çıkarıp kutulamışlardı (sesleri) Bana gelince, durdular. Almadılar. Ve uyandım. Odaya çıkardılar, elim ayağım tutmuyor, 8 Nisan gecesi olmuş, nöbetçi doktorun yardımıyla Seda’yı aradım, ağladık, uçtu geldi. Beş gün odada, serum, kontroller ve ev.

-Üç saat aynı pozisyonda dizi izlediniz. Kalkarken her yeriniz tutular, bacaklarınız boşalır. Bunu 20 günle çarpın. Kaslarım tutuk, zayıf. Küçük küçük yürüyerek güçleniyorum. Ve tabi Seda'nın leziz yemekleriyle. Evde hayat böyle geçiyor.

-Serumlardan hortumlardan sonra en az bir hafta tatsız geliyor herşey. “Yediğim içtiğim hep covid” diyordum. Önce yumuşak sonra daha sert şeyler yiyeceksiniz; tat alma duyunuz da bu sürede, en geç 10güne normalleşir.

-Plazma bağışı. Seda yakın zamanda bir düşük yaşadığı için, buna uygun değil. Benimse, kaslarından 17 kilo veren biri olarak vücudum zayıf ve tehlikelere açık. Doktorlar şimdilik uygun bulmuyor. Hastane takipte merak etmeyin.

-Hiç sigara kul lan ma dıım.

-Birkaç kul 'hiç Allah’tan demediniz' demiş. Çok yerde dedim o ayrı da, her mesajımda “dualarla” demiyor muyum? O dualar bahçedeki ağaca edilmiyor.

-Çok Gezenti yeni bölüm, bu dünya şartlarında bu sene zor. Ben yine bilgilendiririm sizi