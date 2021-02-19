19 Şubat Doya Doya Moda kim elendi? Haftanın finalinde...
Doya Doya Moda haftanın finali ile bugün ekrana geldi. Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda'da haftanın son gününde heyecan dolu dakikalar yaşandı. İzleyenler haftanın finalinde sürprizle karşılaştı.Peki, Doya Doya Moda'da kim elendi? Kolyeyi kim kazandı?
Doya Doya Moda yeni bölümde yarışmaya kim veda etti? Hafta içi her gün ekrana gelen Doya Doya Moda'nın jürisinde Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu, Ivana Sert ve Uğurkan Erez yer alıyor. Cuma günü haftanın finali ile seyirci karşısına çıkan Doya Doya Moda'da kim elendi?
Doya Doya Moda yarışmasında erkek yarışmacılara veda edildi. Programda değişiklik yapılmasına karar verildiğini açıklayan Seray Sever, yedi kız yarışmacı ile programa devam edileceğini duyurdu.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da haftanın en düşük puanlarını Elif ve Tuğçe aldı. Elenen isim Tuğçe oldu.
DOYA DOYA MODA HAFTANIN EN YÜKSEK PUANI
89 Puanla Rabia kolyenin sahibi oldu.
104 Puanla Adnan saatin sahibi oldu.
DOYA DOYA MODA GÜNÜN PUANLAMASI
Ceren 27
Birben 27
Elif 28
Tuğçe 17
Ali Nail 30
Meriç 27
Mehmet 29
Arif 30
Adnan 30
Batıcan 28