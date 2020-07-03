20 dakikada 10 bin TL

2.5 milyar dolar’lık servetiyle bilinen Rus iş insanı Alexander Svetakov, 72 metrelik ‘Cloudbreak’, adlı ultra lüks yatıyla, Bodrum’a demir attı. Rus milyarder ve ailesi teknede kahvaltı yaptıktan sonra Xuma Beach’e gidip, ön sıralardaki tüm şezlongları kiraladı.















20 dakika kaldıkları beach’te 2 bin 500 TL hesap ödeyen Svetakov’un, 7 bin 500 TL bahşiş verdiği öğrenildi. İş insanı daha sonra küçük oğluyla topladığı taşları bir poşete koyarak teknesine geçti. Svetakov’un, büyük oğlunun sevgilisi ise yeşil bikinisiyle tüm bakışları üzerine topladı.