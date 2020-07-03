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03.07.2020 - 07:00 |

20 dakikada 10 bin TL

Rus iş insanı Alexander Svetakov, 72 metrelik teknesiyle Bodrum’a demirledi. İş insanının, 20 dakika kaldığı Xuma Beach’e 10 bin TL ödediği öğrenildi

20 dakikada 10 bin TL
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2.5 milyar dolar’lık servetiyle bilinen Rus iş insanı Alexander Svetakov, 72 metrelik ‘Cloudbreak’, adlı ultra lüks yatıyla, Bodrum’a demir attı. Rus milyarder ve ailesi teknede kahvaltı yaptıktan sonra Xuma Beach’e gidip, ön sıralardaki tüm şezlongları kiraladı.


20 dakikada 10 bin TL





20 dakika kaldıkları beach’te 2 bin 500 TL hesap ödeyen Svetakov’un, 7 bin 500 TL bahşiş verdiği öğrenildi. İş insanı daha sonra küçük oğluyla topladığı taşları bir poşete koyarak teknesine geçti. Svetakov’un, büyük oğlunun sevgilisi ise yeşil bikinisiyle tüm bakışları üzerine topladı.

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