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05.08.2020 - 21:39 |

2012 filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? 2012 filmi nerede, ne zaman çekildi?

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletinde çekilen ve 2009 yılında gösterime giren 2012 filmi, bu akşam bir kez daha izleyiciyle buluşuyor. Oldukça büyük bir heyecanın olduğu filmle ilgili konusu ve oyunlarına dair merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

2012 filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? 2012 filmi nerede, ne zaman çekildi?
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2012 filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2009 yılında vizyona giren 2012 filminin yönetmen koltuğunda Roland Emmerich oturuyor. Peki 2012 filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? İşte merak edilen soruların cevapları...

2012 FİLMİ KONUSU

2012, dünyanın sonunu getiren global bir felaketin ardından, kurtulanların kahramanca mücadelelerini anlatan destansı bir macera. Asırlar önce, Mayalılar bize takvimlerini bıraktılar. Üstelik bu takvimin bir son günü vardı ve bunun anlamı açıktı. O günden beri, astrologlar onu keşfettiler, numeroloji uzmanları kehanet için takvimden şifreler çıkardılar, jeologlar dünyanın o zaman vadesinin dolacağını söylediler ve hatta hükümet bilimcileri bile dünyayı 2012'de bekleyen devasa çaplı afeti yadsıyamıyorlar. 2012 geldiğinde bileceğiz ki uyarıldık. Tarihte daha önce hiçbir kültürde, farklı dinde ve bilim insanları ile devletler arasında bir yıl bu kadar belirgin bir şekilde önem taşımamıştır.

2012 FİLMİ OYUNCULARU

John Cusack - Jackson Curtis

Amanda Peet - Kate Curtis

Chiwetel Ejiofor - Adrian Helmsley

Thandie Newton - Laura Wilson

Oliver Platt - Carl Anheuser

Tom McCarthy - Gordon Silberman

Woody Harrelson - Charlie Frost

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Cadde Yazarları

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