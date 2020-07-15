2020 MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak? MasterChef Türkiye 1.bölüm fragmanı yayınlandı

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonun başlamasına geri sayılıyor. Yarışmacıların yemekleri ile kıyasıya rekabet edeceği programın başlayacağı tarih merak ediliyor. Peki 2020 MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak?

MASTERCHEF TÜRKİYE 1.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yeni sezonun başlamasına kısa bir zaman kalan MasterChef Türkiye'nin birinci bölüm fragmanı yayınlandı.

2020 MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MasterChef Türkiye 2020 sezonu 17 Temmuz 2020 Cuma günü başlıyor.