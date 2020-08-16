2020 MasterChef Türkiye yarışmacıları kimler? MasterChef'te son 16'ya kimler kaldı?

Bu yıl da büyük bir heyecanla yayın hayatına başlayan MasterChef Türkiye'de son 16 için heyecan iyice doruğa çıktı. Sevilen yarışmada 11. yarışmacı dün akşam açıklandı...



SON 16'YA KALAN İSİMLER HANGİLERİ OLDU?



16'ya çıkan ilk 8 yarışmacı şöyle: Serhat, Duygu, Özgül, Emir, Ayyüce, Sedat, Esra ve Furkan oldu.



İkinci grupta ilk 16'ya kalan yarışmacılar: Barbaros, Tanya, Berk.



MASTERCHEF'TE DÜN KİM KAZANDI?



MasteChef Türkiye'de bu akşam yarışmacılar ilk turda lazanya, ikinci oyunda ise un ve şekerin ana aktör olduğu en yaratıcı lezzeti yapmaya çalıştı. Yaratıcılık oyununda yarışmacılara verilen 30 dakika sonunda şefler yemeklerin tadına baktı ve en başarılı yemeği yaparak gecenin kazananı Tanya Kilitkayalı oldu. Gecenin ikincisi ise Eray oldu.