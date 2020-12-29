2021 MasterChef başvurusu başladı mı? MasterChef Türkiye 2021 başvurusu nasıl, nereden yapılır?

TV8'in beğeni ile izlenen MasterChef yarışma programı her yıl usta aşçılarla seyirci karşısına çıkıyor. Yarışma sonunda bir kişi MasterChef olabiliyor. Her yıl birinciye farklı ödüller veriliyor. İki takım şeklinde yapılan yarışmalarda eğlenceli dakikaların yanı sıra gergin anlar da yaşanıyor. 2021 MasterChef olmak isteyenler için başvurular başladı. MasterChef 2021 başvurusu nasıl yapılır?

2021 MASTERCHEF BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Her yıl yoğun talep gören MasterChef adlı lezzet yarışmasının 2020 sezonu için geri sayım başladı. Final heyecanının yanı sıra 2021 MasterChef Türkiye başvuruları başladı. Kovid-19 nedeniyle başvurulardan sadece videolu olanlar kabul edilecek.

MASTERCHEF 2021 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yarışmada daha önce form ve bireysel başvurular dikkate alınıyordu. Ancak koronavirüs nedeniyle sadece videolu başvurular dikkate alınıyor. Yarışmaya ilgi duyan ve MasteChef olmak isteyenlar http://www.tv8basvuru.com/video-basvuru/masterchef/1 adresinde yer alan bilgileri doldurup hakkında video hazırlayarak başvurularını tamamlayabilecekler.