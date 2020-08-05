05.08.2020 - 07:00 |
20’nci yaş partisi
Nilgün Çolak, ikiz kızları Alara ve Aleyna Çolak için arkadaşlarının katıldığı sürpriz bir doğum günü organizasyonu düzenledi.
Nilgün Çolak, ikiz kızları Alara ve Aleyna Çolak için arkadaşlarının katıldığı sürpriz bir doğum günü organizasyonu düzenledi. Bodrum Noir’de gerçekleşen partide, Abdullah İnal’ın DJ performansıyla eğlenceli dakikalar yaşandı. Üniversite öğrenimlerinin yanı sıra çocuk yaşta başladıkları biniciliğe devam eden Çolak Kardeşler, partinin önümüzdeki günlerde Bulgaristan’da katılacakları uluslararası yarışlar öncesinde büyük motivasyon olduğunu belirtti.
Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a şoke eden sözler! Gündem oldu...Sosyal medya Murat Övüç'ün görüntülerini konuşuyor. Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.