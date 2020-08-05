20’nci yaş partisi

Nilgün Çolak, ikiz kızları Alara ve Aleyna Çolak için arkadaşlarının katıldığı sürpriz bir doğum günü organizasyonu düzenledi. Bodrum Noir’de gerçekleşen partide, Abdullah İnal’ın DJ performansıyla eğlenceli dakikalar yaşandı. Üniversite öğrenimlerinin yanı sıra çocuk yaşta başladıkları biniciliğe devam eden Çolak Kardeşler, partinin önümüzdeki günlerde Bulgaristan’da katılacakları uluslararası yarışlar öncesinde büyük motivasyon olduğunu belirtti.