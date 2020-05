Britney Spears, büyük çıkış yakaladığı ‘Oops!… I Did It Again!’ parçasının 20’nci yılını kutluyor. Bu kapsamda şarkıcı, ‘Lucky’, ‘Stronger’ ve ‘Don’t Let Me Be The Last To Know’ eserlerinin de yer aldığı bir plak çıkaracak. Ön sipariş olarak verilebilen proje, 14 Ağustos’ta müzikseverlerle buluşacak.