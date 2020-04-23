23 Nisan’a özel parça

11 yaşındaki piyanist İlyun Bürkev, Gülsin Onay’dan ilham alarak hazırladığı ‘Hope for Future’ (Geleceğe Umut) adlı parçasını ilk kez bugün saat 13:00’te Onay’ın Instagram hesabından canlı çalacak. Son olarak İspanya Granada’daki 9’uncu Maria Herrero Uluslararası Piyano Yarışması’nda birinci olan piyanonun harika çocuğu, eserin salgın döneminde herkese umut olmasını istediğini söyleyerek, “Karanlık günlerimiz müzikle aydınlanıyor” dedi.