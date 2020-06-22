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HaberlerMagazin Haberleri 24 Haziran’da satışta!
22.06.2020 - 07:00 |

24 Haziran’da satışta!

‘Kızlar Cumhuriyeti’ mottosundan yola çıkarak özgün tasarımlarla adını duyuran Melis Kaptanoğlu Kids, Trendyol’a özel tasarladığı dinamik, ışıltılı ve rengarenk koleksiyonuyla gardıropları renklendirecek.

24 Haziran’da satışta!
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‘Kızlar Cumhuriyeti’ mottosundan yola çıkarak özgün tasarımlarla adını duyuran Melis Kaptanoğlu Kids, Trendyol’a özel tasarladığı dinamik, ışıltılı ve rengarenk koleksiyonuyla gardıropları renklendirecek. Kaptanoğlu, 24 Haziran’da satışa sunulacak 20 parça için, “Yeni bir soluk getirmek istedik. Çocukların hayal dünyalarına hitap ediyor” dedi.

21 Haziran 2020 Magazin Haberleri BülteniMagazin dünyasının öne çıkan haberlerini sizler için derledik.
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