24 Haziran’da satışta!

‘Kızlar Cumhuriyeti’ mottosundan yola çıkarak özgün tasarımlarla adını duyuran Melis Kaptanoğlu Kids, Trendyol’a özel tasarladığı dinamik, ışıltılı ve rengarenk koleksiyonuyla gardıropları renklendirecek. Kaptanoğlu, 24 Haziran’da satışa sunulacak 20 parça için, “Yeni bir soluk getirmek istedik. Çocukların hayal dünyalarına hitap ediyor” dedi.