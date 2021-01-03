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03.01.2021 - 07:00 |

‘29 Aralık’ı unutmayalım’

Tarkan, yakın zamanda öldürülen Aylin Sözer, Selda Taş, Vesile Dönmez ve Betül Tuğluk’un fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

‘29 Aralık’ı unutmayalım’
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Tarkan, yakın zamanda öldürülen Aylin Sözer, Selda Taş, Vesile Dönmez ve Betül Tuğluk’un fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Megastar kareye, “Onlar yeni yılı kutlayamadı, umutla kucaklayamadı. Dilerim ki 2021, kadın katillerinin hak ettikleri cezayı aldıkları, kadın haklarının sonuna kadar savunulduğu ve onları koruyan esaslı kanunların çıkarıldığı bir yıl olur. 29 Aralık’ı unutmayalım...” notunu düştü.

Magazin Haberleri Bülteni (2 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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