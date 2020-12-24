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24.12.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

40 yılda bir şehirde Nil

Nil Karaibrahimgil, pandemi döneminde yaşamaya başladığı köy hayatını çok sevdi. Bebek’te ortaya çıkan şarkıcı, “Ormandayım, 40 yılda bir şehre iniyorum” dedi

40 yılda bir şehirde Nil
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Nil Karaibrahimgil, Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi. Pandemi döneminde şehir dışında köy hayatı sürdürdüğünü söyleyen şarkıcı, “Ormanlara yakın, doğayla iç içe bir süreç geçiriyorum. 40 yılda bir böyle şehre inebiliyorum. Kendi içime döndüm. Şarkılar yazıyorum. Yakında sürprizlerim var” dedi.
Bu süreçte yaptığı olumlu yorumlarla takipçilerinin ‘Pollyannacı’ yakıştırması yapmasına Karaibrahimgil, “Çok gülüyorum. ‘Öyle demeyelim de böyle diyelim’ diye Instagram hesabı çıkmış. Harika bence. Pollyannacılık değil. Olaylara hep pozitif bakmıyorum. Öyle Heidi gibi sürekli havada uçuşmuyorum” diye konuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (23 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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