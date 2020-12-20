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20.12.2020 - 07:00 |

40’a has karşılama

18 Aralık’ta 40 yaşına giren Christina Aguilera, sosyal medya hesaplarından kendine güzel bir not yazdı.

40’a has karşılama
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18 Aralık’ta 40 yaşına giren Christina Aguilera, sosyal medya hesaplarından kendine güzel bir not yazdı. Hayatının yeni bir dönemini karşıladığını belirten ABD’li sanatçı, şu ifadeleri kullandı: “Sevgili 40, her zaman olgun bir ruhum vardı. Bilgelik ve güzelliği her yıl kabul ettim. Şimdi en iyisi geliyor ve ben buna çok hazırım. Sana minnettarım.” Takipçileri, Aguilera’ya “İyi ki doğdun” mesajları gönderdi.

Magazin Haberleri Bülteni (19 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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