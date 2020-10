40’ıncı anaokulu Denizli’de

Gülben Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 40’ıncı anaokulunu önceki gün Denizli’nin Çivril ilçesinde açtı. Şarkıcı, “Anaokulumuzu, her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin annelerine emanet ediyorum. Her şey annelere ve kadınlara emanet edilirse daha güzel olur. Her Türk kadını, başüstünde taşınmaya layıktır” dedi.