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15.07.2020 - 19:59 |

41 Gün filmi konusu nedir, nerede çekilmiştir? İşte 41 gün filmi oyuncu kadrosu

Ünlü oyuncular Shailene Woodley ve Sam Claflin'in başrollerini üstlendiği 41 Gün filmi bu akşam Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İngiltere'nin Beaconsfield kentinde 2018 yılında çekilen filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

41 Gün filmi konusu nedir, nerede çekilmiştir? İşte 41 gün filmi oyuncu kadrosu
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41 Gün filmi bu akşam bir kez daha ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Gerçek bir yaşam öyküsünün konu alındığı 41 gün filmi, izleyenlere oldukça heyecanlı anlar yaşatacak. Peki merakla beklenen 41 Gün filmi konusu nedir? İşte bu sorunun yanıtı ve 41 Gün oyuncuları...

41 GÜN KONUSU VE OYUNCULARI

Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, tanıştıktan kısa süre sonra birbirlerine aşık olan ve hayatlarının macerasına doğru yelken açan iki insanı anlatıyor. Hevesli denizciler okyanusa açılırlar fakat yolculukları sırasında en büyük kasırga felaketlerinden birini yaşarlar. Kasırganın ardından kendine gelen Tami (Shailene Woodley), Richard’ın (Sam Claflin) ağır yaralandığını ve teknelerinin harabeye döndüğünü görür. Tami, kurtarılmak için hiçbir umudu olmadan, kendisini ve hayatı boyunca aşık olduğu tek adamı kurtarmak için gereken gücü ve kararlılığı kendinde bulmak zorundadır.

 

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Cadde Yazarları

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