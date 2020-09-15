48’inci yıl kutlaması

İbrahim Polat, önceki akşam yeğeni Alptekin Polat’ın organize ettiği Bodrum Kefi Restaurant’taki yemekte, Ege Seramik’in 48’inci yılını kutladı.

Ailesi ve dostlarının katıldığı gecede, kutlama pastasının mumlarını üfleyen iş insanının, çizilen seramiklere dikkat etmesi gözlerden kaçmadı.

Polat, “Türkiye’nin en iyi tanınan ilk 100 markasının içerisinde olan Ege Seramik, bu yıl tüm dünyada sadece 18 firmanın sahip olduğu Green Squared (Yeşil Üretim) belgesini almaya hak kazanmış ilk ve tek Türk firması olarak bizleri gururlandırmıştır” dedi.