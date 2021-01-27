50m2 oyuncuları kimler? 50m2 konusu nedir? İşte fragmanı...
Netflix dizisi olan 50m2 yayına girdi. Dizi severlerin ise dikkatini çekti. 50m2 dizisi hakkında sorular peş peşe geldi. Sosyal medyada da gündem olan 50m2 oyuncuları kimler, 50m2 konusu nedir? Yönetmen koltuğuna Selçuk Aydemir'in oturduğu, senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı Dram türündeki 50m2 dizisi hakkında merak edilenler haberimizde...
Bir internet platformu olan Netflix'te diziler, filmler, belgeseller yayınlanmaya devam ediyor. Netflix'te yayınlanan Türk projeleri ise oldukça ilgi görüyor. Netfllix Türk dizileri arasına 50m2 de eklendi. Bugün yayına giren 50m2 dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte 50m2 hakkında bilinenler...
50M2 OYUNCULARI KİMLER?
Engin Öztürk - Gölge / Adem
Aybüke Pusat - Dilara
Cengiz Bozkurt
Kürşat Alnıaçık - Servet
Tolga Tekin
Özgür Emre Yıldırım
Hasan Yalnızoğlu
Murat Kılıç
Gaye Gürsel
Yiğit Kirazcı
Tuğçe Karabacak
Cansu Dağdelen
Tuncay Beyazıt
50M2 KONUSU NEDİR?
Dizi, hayatı için kaçarken kendisini bulmaya çalışan Gölge (Engin Öztürk) adlı gizemli bir tetikçinin hikâyesini anlatıyor. Gölge, kendisine uzun süredir kayıp olan babası gibi davranan Servet'in ihanetinin ardından, kendini aniden yabancı bir mahallede 50 metrekarelik bir terzi dükkanında yaşarken bulur. Durum düzelene kadar orada saklanırken, mahalledekilerin kendisini ölen dükkân sahibinin oğlu olduğunu düşündüklerini öğrenir. Ancak, bu kimliği korumanın düşündüğü kadar kolay olmayacağını çabucak anlar. Bu yeni mahallede ne kadar yaşarsa, geçmişine ve gerçek kimliğine dair sırları o kadar çok keşfedecek, etrafındakilere o kadar çok yardım edecek ve bir o kadar başka birine dönüşecektir.
50M2 FRAGMANI