MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 55’inci yaş kutlaması
05.02.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

55’inci yaş kutlaması

Cenk Eren, 55’inci yaşını arkadaşları Ali Sayar, Asuman Dabak, Gonca Vuslateri, Selda Bağcan ve Meltem Cumbul’la Cihangir’de bir mekanda kutladı.

55’inci yaş kutlaması

Cenk Eren, 55’inci yaşını arkadaşları Ali Sayar, Asuman Dabak, Gonca Vuslateri, Selda Bağcan ve Meltem Cumbul’la Cihangir’de bir mekanda kutladı. Sanatçı arkadaşları şarkıcıya sürpriz yaparak, parçalar seslendirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan birlikte çıkan ekipten Eren, “Arkadaşlar çok mutluyum” sözleriyle heyecanını dile getirdi. 

Magazin Haberleri Bülteni (03.02.2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Birand Tunca annesinin kanserle mücadelesini anlattı

Birand Tunca annesinin kanserle mücadelesini anlattı

'Bunun adı tecavüz'

'Bunun adı tecavüz'

‘Ölümüne’ çıktı

‘Ölümüne’ çıktı

Kahramanı annesi!

Kahramanı annesi!

Sıradaki Haber