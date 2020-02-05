55’inci yaş kutlaması

Cenk Eren, 55’inci yaşını arkadaşları Ali Sayar, Asuman Dabak, Gonca Vuslateri, Selda Bağcan ve Meltem Cumbul’la Cihangir’de bir mekanda kutladı. Sanatçı arkadaşları şarkıcıya sürpriz yaparak, parçalar seslendirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan birlikte çıkan ekipten Eren, “Arkadaşlar çok mutluyum” sözleriyle heyecanını dile getirdi.