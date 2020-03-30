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30.03.2020 - 07:00 |

600 bin TL’lik yardım

Gamze Özçelik, virüs nedeniyle zorluk çeken ailelere, 600 bin TL’lik yardımda bulunacağını açıkladı.

600 bin TL’lik yardım

Gamze Özçelik, virüs nedeniyle zorluk çeken ailelere, 600 bin TL’lik yardımda bulunacağını açıkladı. Umuda Koşanlar Derneği’yle, zor durumdaki insanlara destek olan oyuncu, “İşsiz kalıp, kirasını ve faturasını ödemekte zorluk çekenleri tespit ettiğimiz ailelere, bütçe ayırdık. Bağışçılarımızın desteğiyle çok daha fazla artacağını düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

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Cadde Yazarları

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