7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimlerdir, film nerede çekildi? 7. Koğuştaki Mucize filmi konusu nedir?
Son zamanların en dikkat çeken filmlerinden biri olan 7. Koğuştaki Mucize, bu akşam ekranlara geliyor. İşte oldukça çarpıcı bir film olan 7. Koğuştaki Mucize filmi oyuncuları ve oyuncu kadrosu ile ilgili merak edilenler...
Türk sinemasının son dönemde en çok ilgi gören filmlerinden biri olan 7. Koğuştaki Mucize ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de büyük bir ilgi gören 7. Koğuştaki Mucize filmi konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir? İşte hem bu soruların cevapları hem de 7. Koğuştaki Mucize filminin çekildiği yer...
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU
7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI
Aras Bulut İynemli: Memo
Nisa Sofiya Aksongur: Ova
Celile Toyon: Fatma
İlker Aksum: Askorozlu
Mesut Akusta: Yusuf
Deniz Baysal: Öğretmen Mine
Yurdaer Okur: Yarbay Aydın
Sarp Akkaya: Müdür Nail
Yıldıray Şahinler: Hafız
Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk
Ferit Kaya: Ali
Serhan Onat: Meydancı Selim
Emre Yetim: Ayna
Gülçin Kültür Şahin: Hatice
Cankat Aydos: Kaçak Asker
Doğukan Polat: Tevfik
Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği
Serhat Üstündağ
Nadi Güler
Özgür Dereli
Basri Albayrak
Özgür Avşar
Mert Zaim
Serdar Akülker