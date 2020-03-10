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10.03.2020 - 07:00 |

Murat Boz 700 bin TL'yi gözden çıkardı

Kendi vücut ölçülerine uygun ve tarzını yansıtacak motosiklet siparişi veren Murat Boz’un, 700 bin TL’yi gözden çıkardığı öğrenildi

Murat Boz 700 bin TL'yi gözden çıkardı

Murat Boz, motosikletçi Tarhan Telli’ye kendi vücut ölçülerine uygun ve tarzını yansıtacak özel bir motosiklet siparişi verdi. İkili, Hollywood yıldızı Jason Statham’ın aracının üzerinde tartışıp, farklı bir modelde karar kıldı. Şarkıcının, iki ay sonra teslim alacağı motosiklete, 100 bin euro (700 bin TL) ödeyeceği öğrenildi.

2 bin cc’lik, 156 beygir gücünde motor siparişi veren Boz’un, boy, kol, el, bel ve ayak ölçüleri alındı. Şarkıcı, yaz aylarında TT Custom’cularla birlikte sahil boyunca gerçekleşecek, Cote D’Azur sürüşüne katılacak. Oyuncağına kavuşmak için gün sayan Boz, yaz döneminde ise vereceği konserlerinin arasında kısa tatillere çıkacak.

Magazin Haberleri Bülteni (10 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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