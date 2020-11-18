9 Kere Leyla ne zaman çıkacak? 9 Kere Leyla filmi oyuncuları ve konusu

Başarılı yönetmen Ezel Akay'ın ortaya koyduğu 9 Kere Leyla filmi yayın tarihi belli oldu. Beklenen filmin oyuncuları da film takipçilerini heyecanlandıran konular arasında. Neredesin Firuze, 7 Kocalı Hürmüz gibi filmlerle bilinen Akay, 9 Kere Leyla filmini popüler dijital platformunda yayınlayacak.

9 KERE LEYLA FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sinemaseverlerin ilgiyle takip ettiği platformda yayımlanması beklenen 9 Kere Leyla'dan beklenen fragman geldi. Diğer yandan film 4 Aralık 2020'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

OYUNCULARI

Demet Akbağ,Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in başrolde olduğu bilinen filmin kadrosunda; Fırat Tanış, Emre Kıvılcım, Hakan Eke, İhsan Ceylan, Bimen Zartar, Arda Cartı, Alican Yücesoy yer alıyor.

9 KERE LEYLA KONUSU

Yerli filmde bir aşk üçgeni mizah unsurlarıyla ele alınıyor. Bir ev hanımı, kocası ve evlilik terapistleri bir aşk üçgenine saplanır. Yetmezmiş gibi kendilerini antik bir el yazmasını ele geçirme planının tam ortasında bulurlar.