9 Kere Leyla vizyon tarihi nedir? 9 Kere Leyla oyuncuları, konusu

9 Kere Leyla filmi oyuncularıyla olduğu kadar konusuyla da oldukça ilgi görüyor. Yayımlanan fragmanıyla sinema takipçilerinde büyük merak uyandıran 9 Kere Leyla dijital bir platform üzerinden izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. İşte, 9 Kere Leyla filmi detayları...

9 KERE LEYLA NE ZAMAN?

Koronavirüs nedeniyle sinema salonlarından gösterime çıkamayacak olan film, geniş takipçi kitlesine sahip dijital platformda yayımlanmaya hazırlanıyor. 9 Kere Leyla 4 Aralık'ta izleyenlere sunulacak.

9 KERE LEYLE FİLMİ KONUSU

Leyla ve Adem, yıllarca mutlu bir evlilik yaşasalar da evlilik terapistleri Nergis, hayatlarına dahil olana kadar... Adem'in ise bütün mal varlığının yönetimi Leyla'nın elindedir. Nergis ile aralarındaki tek engel olan Leyla'yı yaşamından çıkarmak için çalışmalara başlayan Adem, her defasında başarısız olur. Karısından kesin olarak kurtulmanın tek yolunu ise öldürmek olarak düşünür.

OYUNCULARI

Sıra dışı konusuyla merakle beklenen 9 Kere Leyla filminin kadrosunda; Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış, Alican Yücesoy, Emre Kıvılcım, Hakan Eke, İhsan Ceylan, Bimen Zartar yer alıyor.