MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 9 Kere Leyla vizyon tarihi nedir? 9 Kere Leyla oyuncuları, konusu
02.12.2020 - 20:37 |

9 Kere Leyla vizyon tarihi nedir? 9 Kere Leyla oyuncuları, konusu

Ezel Akay'ın başarılı yapımlarından biri olan 9 Kere Leyla filmi gösterime çıkmak için gün sayıyor. Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu gibi isimlerin başrollerde bulunduğu yapım, uzun zamandır sinemaseverler tarafından bekleniyordu. Peki, 9 Kere Leyla ne zaman başlıyor?

9 Kere Leyla vizyon tarihi nedir? 9 Kere Leyla oyuncuları, konusu
ABONE OL

9 Kere Leyla filmi oyuncularıyla olduğu kadar konusuyla da oldukça ilgi görüyor. Yayımlanan fragmanıyla sinema takipçilerinde büyük merak uyandıran 9 Kere Leyla dijital bir platform üzerinden izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. İşte, 9 Kere Leyla filmi detayları...

9 KERE LEYLA NE ZAMAN?

Koronavirüs nedeniyle sinema salonlarından gösterime çıkamayacak olan film, geniş takipçi kitlesine sahip dijital platformda yayımlanmaya hazırlanıyor. 9 Kere Leyla 4 Aralık'ta izleyenlere sunulacak.

9 KERE LEYLE FİLMİ KONUSU

Leyla ve Adem, yıllarca mutlu bir evlilik yaşasalar da evlilik terapistleri Nergis, hayatlarına dahil olana kadar... Adem'in ise bütün mal varlığının yönetimi Leyla'nın elindedir. Nergis ile aralarındaki tek engel olan Leyla'yı yaşamından çıkarmak için çalışmalara başlayan Adem, her defasında başarısız olur. Karısından kesin olarak kurtulmanın tek yolunu ise öldürmek olarak düşünür.

OYUNCULARI

Sıra dışı konusuyla merakle beklenen 9 Kere Leyla filminin kadrosunda; Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış, Alican Yücesoy, Emre Kıvılcım, Hakan Eke, İhsan Ceylan, Bimen Zartar yer alıyor.

 

Akasya Asıltürkmen yüzünü uzaylılara benzettiOyuncu Akasya Asıltürkmen de göz kapağını kaldırtarak estetik yaptıran ünlüler kervanına katılmıştı. Asıltürkmen, bandajlarını çıkardıktan sonraki halini, "Uzaylı filtresinden cute baby’e geçerim inşallah" diyerek ti’ye aldı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Küçük Esnaf filmi kaç yılında çekildi?

Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Küçük Esnaf filmi kaç yılında çekildi?

Barbaros Sanşal’a 'hakaret' cezası!

Barbaros Sanşal’a 'hakaret' cezası!

Sadakatsiz bu akşam neden yok? Sadakatsiz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Sadakatsiz bu akşam neden yok? Sadakatsiz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Fikret Kuşkan, 'Akif' filminde Atatürk'ü canlandıracak

Fikret Kuşkan, 'Akif' filminde Atatürk'ü canlandıracak

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet