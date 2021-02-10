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10.02.2021 - 10:28 |

A Spor nasıl izlenir, frekans bilgileri! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları nasıl izlenir?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçının ardından adını yarı finale yazdıran takım Başakşehir oldu. Bu akşam oynanacak olan Galatasaray Alanyaspor maçı öncesinde futbolseverler A Spor nasıl izlenir frekans bilgileri neler sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. İşte A Spor frekans bilgileri...

A Spor nasıl izlenir, frekans bilgileri! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları nasıl izlenir?
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A Spor nasıl izlenir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanının yaşandığı maçlar canlı ve naklen ATV ve A Spor ekranında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Dün akşam ATV ekranında yayınlanan Fenerbahçe-Başakşehir maçının ardından bu akşam A Spor ekranında Galatasaray-Alanyaspor maçı canlı olarak yayınlanacak. Peki A Spor nasıl izlenir, frekans bilgileri neler?

A SPOR 10 ŞUBAT YAYIN AKIŞI

07:00 Sabah Sporu - canlı

10:00 Avrupa’dan Futbol

12:00 Spor Ajansı - canlı

14:00 Gün Ortası - canlı

15:00 Spor Gündemi - canlı

17:00 Kupa Günü - canlı

18:00 Ana Haber - canlı

19:00 Türkiye’nin Kupası - canlı

20:45 GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR (Çeyrek final)

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

FREKANS: 12053 Mhz

SYMBOL RATE: 27500

POLARİZASYON: H ( Yatay )

FEC: 5/6

D-SMART: 80. kanal

DIGITURK: 88. kanal

TİVİBU: 81. kanal

TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal.

Magazin Haberleri Bülteni (10 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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