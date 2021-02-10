A Spor nasıl izlenir, frekans bilgileri! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları nasıl izlenir?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçının ardından adını yarı finale yazdıran takım Başakşehir oldu. Bu akşam oynanacak olan Galatasaray Alanyaspor maçı öncesinde futbolseverler A Spor nasıl izlenir frekans bilgileri neler sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. İşte A Spor frekans bilgileri...
A Spor nasıl izlenir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanının yaşandığı maçlar canlı ve naklen ATV ve A Spor ekranında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Dün akşam ATV ekranında yayınlanan Fenerbahçe-Başakşehir maçının ardından bu akşam A Spor ekranında Galatasaray-Alanyaspor maçı canlı olarak yayınlanacak. Peki A Spor nasıl izlenir, frekans bilgileri neler?
A SPOR 10 ŞUBAT YAYIN AKIŞI
07:00 Sabah Sporu - canlı
10:00 Avrupa’dan Futbol
12:00 Spor Ajansı - canlı
14:00 Gün Ortası - canlı
15:00 Spor Gündemi - canlı
17:00 Kupa Günü - canlı
18:00 Ana Haber - canlı
19:00 Türkiye’nin Kupası - canlı
20:45 GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR (Çeyrek final)
A SPOR FREKANS BİLGİLERİ
FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
D-SMART: 80. kanal
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal.