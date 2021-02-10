A Spor nasıl izlenir, frekans bilgileri! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları nasıl izlenir?

A Spor nasıl izlenir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanının yaşandığı maçlar canlı ve naklen ATV ve A Spor ekranında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Dün akşam ATV ekranında yayınlanan Fenerbahçe-Başakşehir maçının ardından bu akşam A Spor ekranında Galatasaray-Alanyaspor maçı canlı olarak yayınlanacak. Peki A Spor nasıl izlenir, frekans bilgileri neler?

A SPOR 10 ŞUBAT YAYIN AKIŞI

07:00 Sabah Sporu - canlı

10:00 Avrupa’dan Futbol

12:00 Spor Ajansı - canlı

14:00 Gün Ortası - canlı

15:00 Spor Gündemi - canlı

17:00 Kupa Günü - canlı

18:00 Ana Haber - canlı

19:00 Türkiye’nin Kupası - canlı

20:45 GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR (Çeyrek final)

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

FREKANS: 12053 Mhz

SYMBOL RATE: 27500

POLARİZASYON: H ( Yatay )

FEC: 5/6

D-SMART: 80. kanal

DIGITURK: 88. kanal

TİVİBU: 81. kanal

TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal.