ABD’de kapak yıldızı

Miss Freedom of the World 2019 birincisi Gizem Şahin, ABD’de yayımlanan Style Cruze adlı moda dergisine kapak oldu. Kim Kardas-hian’a benzer-liğiyle dünya çapında ünlenen model, Miami’de yapılan bir reality show programından da teklif aldı. Şahin, eylül ayında düzenlenecek Miss Freedom of the World 2020 yarışmasında hem jüri üyeliği yapacak hem de tacını devredecek.