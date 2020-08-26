26.08.2020 - 07:00 |
ABD’de kapak yıldızı
Miss Freedom of the World 2019 birincisi Gizem Şahin, ABD’de yayımlanan Style Cruze adlı moda dergisine kapak oldu.
Miss Freedom of the World 2019 birincisi Gizem Şahin, ABD’de yayımlanan Style Cruze adlı moda dergisine kapak oldu. Kim Kardas-hian’a benzer-liğiyle dünya çapında ünlenen model, Miami’de yapılan bir reality show programından da teklif aldı. Şahin, eylül ayında düzenlenecek Miss Freedom of the World 2020 yarışmasında hem jüri üyeliği yapacak hem de tacını devredecek.
Didem Uzel: Allah ABD’deki acile düşürmesinSelim Sarı ile 2012 yılında evlendikten sonra ABD'ye yerleşen oyuncu Didem Uzel Sarı, corona virüsten dolayı Türkiye'ye döndüklerini söyledi. DHA’ya konuşan Uzel, ABD’deki sağlık sistemini eleştirerek, " Allah ABD’de acil servise düşürmesin" dedi.