Abdülhamid Han'ın tahtı, Mahmut Karakeçeli'nin oldu

Fuarın en önemli parçası olan Abdülhamid Han’ın tahtı, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi de olan, yazar ve antikacı Nilgün Şensoy’un koleksiyonunda yer alıyordu.

100 bin TL’den satışa çıkarılan, çok büyük ilgi gören ve yeni sahibinin kim olacağı merakla beklenen taht, Ermeni ustalar Hapet ve Nezeren kardeşler tarafından yapılmıştı.

“Manevi değeri çok yüksek bir parçaydı ve aslında fiyatı da çok yüksek olmalıydı, fakat benim satış gayem ticari amaçlı değildi, evimi müze havasından biraz çıkarmak istiyordum, tabii ki bunu yaparken doğru adrese de gitmesini istiyordum” diyen Şensoy, tahtın satışındaki şartını, “yurtdışına gitmemesi” olarak açıklamıştı.

Özellikle yurtdışından pek çok alıcısının çıktığı tahtı, Maxam Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Karakeçili satın aldı.

Mahmut Karakeçili, “Bu alım, benim için çok büyük manevi önem taşıyor. Abdülhamid Han’dan, Osmanlı’dan bugüne intikal etmiş bir yadigar. Atalarımızın mirasları, kesinlikle bu topraklarda kalmalı, bu konuda çok hassasım, yurtdışında bir Osmanlı eserinin satışa çıktığını görünce de o eseri almaya ve ülkeme kazandırmaya çalışıyorum. Bu taht da yurtdışına gitmemeliydi, ülkemiz bunun acısını çok çekti. Bu konudaki tavrı nedeni ile Sayın Nilgün Şensoy’u da tebrik ederim. Bundan sonra da bu tür alımlarım olacak” açıklamasını yaptı.

Şanlıurfa - Hilvanlı olan, İsviçre merkezli Maxam Holding’i dünya çapında faaliyet gösteren bir ekonomik büyüklüğe ulaştıran ve bir ara Acun Ilıcalı’nın TV8’ini satın alma girişimi ile gündeme gelen başarılı işadamı Mahmut Karakeçili, orijinallik sertifikası bulunan tahtı, yakında satın alacağı İstanbul’daki yalısında atadan yadigar bir miras olarak muhafaza edeceğini ve gelecek nesillere aktaracağını ifade etti.