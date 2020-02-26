Abdullah-Hülya Avcı öğle yemeğinde

Öğle saatlerinde eşi Hülya Avcı ile birlikte geldiği Markalar Sokağı'nda gazetecilerin objektiflerine poz veren Abdullah Avcı, daha sonra Masa Restaurant'da öğle yemeği yedi.

Yemekten sonra eşi ile birlikte alışveriş turuna çıkan teknik direktör, futbolseverler tarafından ilgiyle karşılandı.