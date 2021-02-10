Acı Tatlı Ekşi oyuncuları kim, konusu nedir? Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi?

Acı Tatlı Ekşi filminin başrollerinde Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaroğlu yer alıyor. 22 Aralık 2017 tarihinde vizyona giren Acı Tatlı Ekşi filmi yerli romantik dram türünde yapımdır. İşte, Acı Tatlı Ekşi filmi detayları...

ACI TATLI EKŞİ FİLMİ KONUSU

Hayatınızın aşkıyla beş senelik bir ayrılık anlaşması yapmayı kabul eder miydiniz? Peki beş sene sonra yeniden karşılaştığınızda onu yine de sever miydiniz? Murat ve Duygu birbirlerine deli gibi aşıktır. Üniversiteden mezun olurken Murat Duygu’ya evlenme teklif eder. Oysa Duygu’nun gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır. Beş sene sonra yeniden birleşmek üzere bir ayrılık anlaşması yaparlar. Halbuki hayatın onlar için başka sürprizleri vardır. Senelerce akıllardan çıkmayacak modern bir aşk hikayesi anlatan Acı Tatlı Ekşi, aşk adına yapılan fedakarlıkların dokunaklı bir resmini çiziyor. Ve gerçek aşkın zamana ve hayata meydan okuduğunu yeniden gösteriyor.

ACI TATLI EKŞİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İzmir'de yapıldı. İstanbul'da da çekimlerin bir kısmı yapılan Acı Tatlı Ekşi filminin asıl çekildiği yer İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi ve Urla ilçesi oldu.

ACI TATLI EKŞİ OYYUNCULARI

Özge Özpirinçci (Duygu)

Buğra Gülsoy (Murat)

Yusuf Akgün (Alper)

Gözde Türkpençe (Eliz)

Osman Alkaş (Hakan)

Füsun Demirel (Murat'ın Annesi)

Rahmi Dilligil (Murat'ın Babası)