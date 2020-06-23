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23.06.2020 - 07:00 |

Açık denizden merhaba!

Her gün merkez stüdyosundan dinleyicilerine seslenen Radyo D, özel bir guletten gerçekleştireceği canlı yayınlarla denizin ortasında yaza “Merhaba” diyecek.

Açık denizden merhaba!
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Her gün merkez stüdyosundan dinleyicilerine seslenen Radyo D, özel bir guletten gerçekleştireceği canlı yayınlarla denizin ortasında yaza “Merhaba” diyecek. 24-26 Haziran tarihleri arasında Marmaris açıklarında gerçekleşecek yayınlarda sevilen programcılarından Polat Labar, Hilal Özgani, Fatih Uslu, Eftalya Nur Öktem, Adem Metan ve Semin Yıldırım mikrofon başına geçecek. Yayınlar @RadyoD104 sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Radyo D, 104.0 frekansında…

Magazin Haberleri Bülteni (22 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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