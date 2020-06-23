23.06.2020 - 07:00 |
Açık denizden merhaba!
Her gün merkez stüdyosundan dinleyicilerine seslenen Radyo D, özel bir guletten gerçekleştireceği canlı yayınlarla denizin ortasında yaza “Merhaba” diyecek.
Her gün merkez stüdyosundan dinleyicilerine seslenen Radyo D, özel bir guletten gerçekleştireceği canlı yayınlarla denizin ortasında yaza “Merhaba” diyecek. 24-26 Haziran tarihleri arasında Marmaris açıklarında gerçekleşecek yayınlarda sevilen programcılarından Polat Labar, Hilal Özgani, Fatih Uslu, Eftalya Nur Öktem, Adem Metan ve Semin Yıldırım mikrofon başına geçecek. Yayınlar @RadyoD104 sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Radyo D, 104.0 frekansında…