Acun Ilıcalı: Dominik'te aday olsam seçilirim

Sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan 'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler' programı le gündemde olan Acun Ilıcalı, Can Tanrıyar ile birlikte Uçankuş TV'de Lerzan Mutlu ve Erol Köse'nin sunduğu 'Pişti' programına konuk oldu.

"ESKİ KÖYDE KRALIM"

Başarılı televizyoncu, "Dominik'te bana en çok 'papa' (baba) derler. Gören herkes 'papa' diyor. Adaylığımı koysam seçilirim. Şimdi zengin köyüne geçtik. Eski çekim yaptığımız köyde kralım. Köyün yarısı bizde çalışıyordu zaten. Orada talihsiz olaylar yaşadık, çok sevdiğim bir arkadaşımızı kaybettik. O olaydan sonra orada daha fazla yaşamak istemedim. Dominik'in güneyine gittik. Oraya uzak bir yer, 300 km mesafe var. Şimdiki yer daha çok sosyete, çok zenginler var" ifadelerini kullandı.





"FİLMİ SEN ÇEVİR ACUN"

Babasıyla yaşadığı bir anıyı anlatan Acun Ilıcalı, "Babam benimle hep övünürdü. 'Bu Acun farklı. Bir şey olacak ama ne olacak bulamadım' derdi. Babamın çok önemli bir lafı vardır, hiç unutmam. Çok fazla TV seyreden biri değildi. 'Baba çok güzel bir film var seyretsene' dedim. Döndü bana 'filmi sen çevir Acun, bırak filmi' dedi. O gün söylediği benim hayat çizgimmiş sonradan anladım garip bir durum oldu" şeklinde konuştu.