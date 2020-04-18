Acun Ilıcalı kaç yaşında? Acun Ilıcalı nereli?

Ali Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de doğdu. Türk televizyoncu, girişimci, uluslararası yapımcı, ve iş insanıdır. Ilıcalı, televizyon kanalları TV8 ve TV8,5'un sahibi, ABD, Meksika, Romanya, Macaristan, Brezilya, Kolombiya ve Yunanistan dahil dünyadaki pek çok ülkede prodüksiyon şirketleri bulunan, dünyanın önde gelen televizyon kanallarına prodüksiyonlar yapan ve çalıştığı kanallara yayın stratejileri geliştiren Acun Medya Grubu'nun kurucusu ve yönetim kurulunun başkanıdır. Ayrıca, dünyadaki ilk spor ve realitynin bir arada olduğu yarışma programı Exathlon'un format sahibidir.Ali Acun Ilıcalı (d. 29 Mayıs 1969, Edirne), Türk televizyoncu, girişimci, uluslararası yapımcı, ve iş insanıdır. Ilıcalı, televizyon kanalları TV8 ve TV8,5'un sahibi, ABD, Meksika, Romanya, Macaristan, Brezilya, Kolombiya ve Yunanistan dahil dünyadaki pek çok ülkede prodüksiyon şirketleri bulunan, dünyanın önde gelen televizyon kanallarına prodüksiyonlar yapan ve çalıştığı kanallara yayın stratejileri geliştiren Acun Medya Grubu'nun kurucusu ve yönetim kurulunun başkanıdır. Ayrıca, dünyadaki ilk spor ve realitynin bir arada olduğu yarışma programı Exathlon'un format sahibidir.



Ilıcalı'nın spor muhabirliğinden, medya patronluğuna kadar uzanan yaşam hikâyesi hakkında kitapbasılmış, belgeseller çekilmiş ve programlar yapılmıştır.

Bugüne kadar birçok farklı kategoride 1000'den fazla ödüle layık görülmüş ve yapılan anketler sonucunda son 15 yıldır defalarca Türkiye'nin en güvenilir ilk üç ismi arasında yer almıştır. 2018 yılında medya sektörünün dünyadaki en prestijli dergisi Variety'nin seçtiği medya ve eğlence sektöründe dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına girmiştir.



Ilıcalı, destek olduğu sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra kendi gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de gündemde yer almıştır.

Acun Ilıcalı'nın medya sektörüne ek olarak; sağlık, kozmetik, dijital platformlar ve e-ticaret gibi sektörlerde de global çapta yatırımları bulunmaktadır.



İlk yılları



Ailesi aslen Erzurum'un Ilıca ilçesinden olan Ilıcalı, 29 Mayıs 1969 tarihinde Edirne'de doğdu. İlkokulu Edirne'de bitirdikten sonra, orta öğrenimini İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi'nde (eski adı Kadıköy Maarif Koleji) tamamladı. Yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde başlayan Ilıcalı, öğrenim hayatını yarıda bırakarak iş hayatına giriş yapmıştır.



Ilıcalı, 22 yaşında medya sektörüne ilk adımını attı ve Show TV'de spor muhabiri olarak çalışmaya başladı. Uzun yıllar muhabir olarak çalıştıktan sonra, 2004 yılında kendi prodüksiyon şirketi Acun Medya'yı kurdu. İlk kez 2008 yılında Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde yer aldı.



Kariyer



Acun Ilıcalı medya kariyerine 1990'lı yıllarda spor muhabirliği yaparak başladı. 2002 yılında Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalları için programlar ve içerik üretti.



Kendisinin hazırlayıp sunduğu gezi-eğlence programı Acun Firarda ile 100'den fazla ülke gezerek büyük bir başarı yakaladı. Ulaştığı yüksek izlenme oranları ile de ülkenin en popüler isimlerinden birisi oldu.



2004 yılında kendi yapım şirketi Acun Medya'yı kuran Ilıcalı; Var mısın Yok musun?, Fear Factor, Survivor, Yetenek Sizsiniz, O Ses, Yok Böyle Dans, Rising Star ve Ninja Warrior gibi dünyaca ünlü birçok formatın haklarını satın alarak Türk izleyicisine uyarladı ve en çok izlenen televizyon kanallarının prime time kuşaklarında yayınladı.



Acun Medya, 2013 yılında TV8 kanalını bünyesine dahil etti. Acun Medya prodüksiyonlarıyla TV8, %1'lik izlenme oranından, Türkiye'nin en çok izlenen TV kanalları arasına girdi. Daha sonra Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarından biri olan Doğuş Yayın Grubu ile de ortaklığa imza attı.

2016 yılında TV8,5 adlı eğlence ve spor kanalını da hayata geçirdi ve kısa sürede kanalı ülkenin en çok izlenen tematik kanalları arasına taşıdı.

Ilıcalı'nın medya sektöründeki ilk uluslararası girişimi 2016 yılında Yunanistan'da gerçekleştirdiği projelerle başladı. Acun Medya, Yunanistan'da O Ses, Survivor, Yetenek Sizsiniz ve İşte Benim Stilim gibi birçok programın prodüksiyonunu yaptı. Skai TV'de yayınlanan programlar %70 civarında izlenme oranlarına ulaşarak Yunan televizyon tarihinde rekor kırdı.



Yunanistan'da elde edilen başarılar neticesinde Acun Medya, dünyadaki bir ilki gerçekleştirerek spor ve realityi bir araya getiren bir format geliştirdi. Yepyeni bir yarışma programı olan Exathlon; A.B.D., Meksika, Romanya, Kolombiya, Brezilya ve Macaristan gibi birçok ülkede yayınlandı. Günümüzde, Exathlon yayınlandığı her ülkede en çok izlenen programlar arasındadır. Exathlon'un yayınlandığı ülkelerde başarılı olmasıyla birlikte Ilıcalı, Meksika'nın en büyük medya grubunun sahibi Ricardo Salina ile ortak olarak ülkenin en çok izlenen TV kanallarından Azteca Uno'nun gündüz ve akşam kuşakları için üç yıl boyunca içerik üretimi konusunda anlaşma sağlamıştır.



Acun Medya bugün, geliştirdiği kendi formatları ve haklarını satın aldığı dünyaca ünlü programlarla dünyanın dört kıtasında, 10'dan fazla ülkede onlarca prodüksiyon gerçekleştirmektedir.



Kişisel hayat



Üç evlilik gerçekleştiren Ilıcalı'nın bu evliliklerden dört kızı bulunmaktadır. 1989 yılında Seda Başbuğ ile evlenmiş, bu evlilikten Banu adında bir kızı dünyaya gelmiştir. Kızının doğumundan on ay sonra anne ve babasını bir trafik kazasında kaybeden Ilıcalı, 1993 yılında ilk eşinden boşanmıştır. 2003 yılında Zeynep Yılmaz ile evlenen Ilıcalı'nın bu evlilikten Leyla ve Yasemin adında iki kızı daha olmuştur. İkinci eşinden 2016 yılında boşandıktan sonra 2017 yılında Şeyma Subaşı ile evlenen Ilıcalı'nın bu evliliğinden Melisa adında bir kızı bulunmaktadır. Çift 2018 Kasım ayında boşanmıştır.

En büyük tutkum oyun oynamak, oynatmak, eğlenmek ve eğlendirmektir çünkü hayat bir oyun sahasıdır'' mottosuyla yaşayan Ilıcalı, adrenalin ve hız tutkusu ile de bilinmektedir. Ayrıca diğer hobileri arasında yarış tekneleri, spor arabalar ve motosikletler yer almaktadır. Dünyanın yükselen trendleri arasında yer alan e-spor ile de yakından ilgilenmektedir. İleri derecede futbol ve basketbol tutkunu olan Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarıdır. Yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği televizyon programlarında futbol ile ilgili etkilenlikler düzenlemiştir.



FİLMOGRAFİ



2020 Karakomik Filmler 2 Kendisi

2018 Jet Sosyete Kendisi 20. Bölüm Konuk Oyuncu

2011- O Ses Türkiye Kendisi Sunucu

2010 Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak Tercüman

2009 Adab-ı Muaşeret Kendisi

2017 Yol Arkadaşım Kendisi

2018 Benim Adım Osssman Kendisi

2007-2010 Var mısın? Yok musun?Kendisi Sunucu

2009- Yetenek Sizsiniz Türkiye Kendisi Sunucu

2005- Survivor Türkiye Kendisi Sunucu