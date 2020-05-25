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HaberlerMagazin Haberleri Acun Ilıcalı: Mert kaybettiği zaman bizi konuya sokmasın diye saklanıyorduk!
25.05.2020 - 11:35 |

Acun Ilıcalı: Mert kaybettiği zaman bizi konuya sokmasın diye saklanıyorduk!

'Survivor Panorama Bayram Özel' programına Dominik Cumhuriyeti'nden Acun Ilıcalı ve ünlüler takımından elenen Ersin Korkut ve Mert Öcal bağlandı.

Acun Ilıcalı: Mert kaybettiği zaman bizi konuya sokmasın diye saklanıyorduk!
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Acun Ilıcalı'dan Mert Öcal'ın itirazları ile ilgili güldüren yorum... Ünlü televizyoncu, ünlüler takımından elenen yarışmacı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ilıcalı, "İtiraz hastalığına yakalanmışsın. Her oyunda mı olur? Mert oyun kaybettiği zaman bizi konuya sokmasın diye saklanıyorduk. Finali güneşle yaptı zaten, bize 'güneş var abi' dedi" ifadelerini kullandı.

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