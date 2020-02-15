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15.02.2020 - 09:30 |

Acun Ilıcalı'dan 'Survivor 2020' öncesi sürpriz

TV8 kanalın sahibi Acun Ilıcalı, 16 Şubat Pazar akşamı başlayacak 'Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler' öncesi 'Survivor Panorama' programında olacak.

Acun Ilıcalı'dan 'Survivor 2020' öncesi sürpriz

16 Şubat 2020 Pazar günü saat 20:00'de izleyicilerle buluşacak 'Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler' öncesi Acun Ilıcalı, yarışmanın hemen öncesinde TV8'de yayınlanan 'Survivor Panorama' programına konuk olacak. Başarılı televizyoncu, sevilen yarışma ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayacak.

    15 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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    Cadde Yazarları

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