15.02.2020 - 09:30 |
Acun Ilıcalı'dan 'Survivor 2020' öncesi sürpriz
TV8 kanalın sahibi Acun Ilıcalı, 16 Şubat Pazar akşamı başlayacak 'Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler' öncesi 'Survivor Panorama' programında olacak.
16 Şubat 2020 Pazar günü saat 20:00'de izleyicilerle buluşacak 'Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler' öncesi Acun Ilıcalı, yarışmanın hemen öncesinde TV8'de yayınlanan 'Survivor Panorama' programına konuk olacak. Başarılı televizyoncu, sevilen yarışma ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayacak.