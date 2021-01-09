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09.01.2021 - 23:13 |

Acun Ilıcalı'nın, Survivor'da kullandığı deniz aracı ve motorun adı, modeli neydi? Fiyatı ne kadar?

Acun Ilıcalı her yıl olduğu gibi bu yıl da Survivor'ın ilk bölümüne fark yaratarak giriş yaptı. Macera tutkunu olarak bilinen Acun Ilıcalı Survivor 2021'e önce motor görüntüleriyle ekrana geldi. Ardından ise okyanusta yunus balığı şeklinde deniz aracıyla dudak uçuklatan hız ile izleyici karşısına çıktı. İzleyiciler de Acun Ilıcalı'nın, Survivor'da kullandığı deniz aracı ve motorun adı, modeli neydi? Fiyatı ne kadar? araştırmalarına başladı.

Acun Ilıcalı'nın, Survivor'da kullandığı deniz aracı ve motorun adı, modeli neydi? Fiyatı ne kadar?
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Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor 2021 başladı. Ünlüler ve Gönüllüler'in yarıştığı Survivor 2021'de her yıl farklı bir giriş yapan Acun Ilıcalı'nın nasıl geleceği merak ediliyordu. Bir rutin haline gelen bu durum yine sosyal medyanın medyanın gündemine damga vurdu.Peki Acun Ilıcalı'nın, Survivor'da kullandığı deniz aracı ve motorun adı, modeli neydi? Fiyatı ne kadar?

ACUN ILICALI'NIN SURVİVORDA KULLANDIĞI DENİZ ARACININ ADI, MODELİ NEDİR?

Acun Ilıcalının, Survivorda kullandığı deniz aracı ve motorun adı, modeli neydi Fiyatı ne kadar

Acun Ilıcalı'nın Survivor'da yarışmacıların yayına giderken bindiği, kişisel denizaltı aracı olarak da bilinen aracın adı Seabreacher'dır. Şekli itibariyle köpek balığı ve yunusu andıran bu alet, 5 metreden fazla uzunluğa ve 1 metre genişliğe sahip olabiliyor. Su altında ve su üzerinde ilerleyebiliyor. Kullanan kişilere büyük keyif yaşatan bu alet, Survivor ilk bölümünde Acun Ilıcalı tarafından kullanılmıştır.

ACUN ILICALI'NIN SURVİVORDA KULLANDIĞI MOTORUN ADI VE MODELİ NEDİR?

Acun Ilıcalının, Survivorda kullandığı deniz aracı ve motorun adı, modeli neydi Fiyatı ne kadar

Acun Ilıcalı'nın Survivor'da kullandığı motorun adı ve modeli Harley-Davidson Motor Company'dir.

9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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