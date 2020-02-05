Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti

Olcay Ilıcalı pazar günü zatürre hastalığı nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Televizyoncu Acun Ilıcalı’nın da yengesi olan Olcay Ilıcalı, bu sabah hayatını kaybetti.

Ilıcalı’nın cenazesi bugün İzmit Fevziye Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olcay Ilıcalı, 18 yıllık öğretmenlik hayatının ardından kendini hayır işlerine adamıştı.