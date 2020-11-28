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28.11.2020 - 12:18 |

Acun Ilıcalı'ya yoğun ilgi

Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, kızı Leyla Ilıcalı ile birlikte önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.

Acun Ilıcalı'ya yoğun ilgi
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Kızı Leyla ve yakın arkadaş grubu ile akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen Acun Ilıcalı, spor giyim ürünlerinin satıldığı mağazalardan uzun süre alışveriş yaptı.

Gittiği her yerde sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Ilıcalı, pandemi nedenşyle fotoğraf isteklerini kibarca geri çevirdi. Yaklaşık bir saat AVM'de kalan ve kızı Leyla ile alışverişin keyfini çıkaran yapımcı, akşam saatlerinde AVM'den ayrıldı.

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