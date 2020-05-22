22.05.2020 - 07:00 |
Aday gösterildi
Kanal D’de ekrana gelen ‘Zalim İstanbul’ dizisinde rol alan Bahar Şahin, Worldfest Houston Best Actor Nominations 2020 Uluslararası Film Festivali’nde, ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ dalında aday gösterildi.
Organizasyonun sonuçları, koronavirüs nedeniyle önümüzdeki günlerde dijital ortam üzerinden açıklanacak.
Ceyhun Fersoy’dan güldüren Acun Ilıcalı ve Berkan taklidiKendisi gibi oyuncu Begüm Öner ile evli olan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çekiyor. Oyuncu, son olarak 'Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Berkan ile Acun Ilıcalı’nın arasındaki 'tranquilo' diyaloğunun taklidini yaptı.