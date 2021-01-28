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28.01.2021 - 11:38 |

Adel ne demek? Gökhan Töre'nin kızının ismi Adel'in anlamı nedir?

Gökhan Töre-Buket Töre çiftinin kızları dünyaya geldi. Gökhan Töre'nin kızının ismi Adel oldu. Futbolcu Gökhan Töre'nin kzının isminin anlamı ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Adel ne demek? İşte ayrıntılar...

Adel ne demek? Gökhan Töre'nin kızının ismi Adel'in anlamı nedir?
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Adel ismin anlamı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Beşiktaş'ta forma giyen Gökhan Töre ve eşi Buket Töre'nin ilk çocukları doğdu. Töre çiftinin kızının isimi Adel oldu. Peki Adel ne demek? İşte Adel isminin anlamı...

Adel Ne Demek?

Gökhan Töre'nin kızının ismi Adel oldu. Soylular ve asilzadeler anlamlarına gelen Adel ismi, yüksek mertebe ve asillik anlamlarını da taşımaktadır.

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