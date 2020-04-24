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24.04.2020 - 18:31 |

Aden İsminin Anlamı Nedir? Aden Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Son dönemlerde edebi eserlerde de öne çıkan Aden ismi, internet üzerinden en çok merak ederek araştırılan adlardan biridir. Türkçede yavaş yavaş duyulmaya başlayan bu güzel isim, kız çocukları adına hoş anlamı üzerinden değerlendirilmektedir. Peki, Aden isminin anlamı nedir? Aden ne demek, ne anlamına gelir? İşte detaylar.

Aden İsminin Anlamı Nedir? Aden Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Aden kökeni Arapçadan gelen ve Türkçede uzun bir zamandır yer alan isimler arasında bulunmaktadır. Özellikle okunuşu ve telaffuzu ile beraber anlamı üzerinden birçok ailenin ilgisini çeken isimlerden biridir. Bu adı kız çocuğunuz için kullanabilirsiniz. Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında ‘cennet bahçesi’ şeklinde geçtiği görülmektedir.

Aden Ne Demek?

 Aden hem tarihi hem de anlamı ile beraber İslami açıdan da önemli isimlerden biridir. Kız çocuklar için kullanılan güzel bir addır. Bu ismin anlamı ise ‘cennet bahçesi’ olarak geçer. İsim olarak bu anlamı alırken aynı zamanda sözlük olarak da ‘salgı yapan organ, bez’ şeklinde de bilindiği söylenebilir. Özellikle isim kapsamında ele alındığında anlam açısından en beğeni toplayan Türkiye'deki adlardan biridir.

Aden Kur'an'da Geçiyor mu?

Cennet bahçesi anlamı üzerinden ilgi toplayan Aden ismi, aynı zamanda telaffuzu ile güzel bir addır. Birçok aile aynı zamanda bu isminin Kur’an-ı Kerim'de geçip geçmediği konusunda bilgi almaya çalışmaktadır. Aden Kuran'da yer alan bir isimdir. Kız çocuğunuz için verebileceğiniz ve Türkiye'de bulunan en güzel isimler arasında yer aldığını söylemek mümkün.

 

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Cadde Yazarları

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