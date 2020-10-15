Adrenalin tutkusu

‘İyiilik ve İyi Yaşam’ çağrısı için yıllardır gecesiyle gündüzüyle çalışıp kurduğu Global Wellnessday misyonunu tüm dünyada duyuran Belgin Aksoy, yoğun koşturması arasında soluğu Erzincan’da aldı. Doğa harikası Kemaliye’ye giden iş insanı, birbirinden muhteşem kanyonları gezip, en dik yamaçlarda base jumping yaptı. Belgin Hanım, sosyal medya hesabından paylaştığı doğa fotoğraflarıyla da büyük beğeni

topluyor.