Adriana Lima seyahat etmek için sabırsızlanıyor

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Adriana Lima, karantina günlerinde de paylaşımlarına devam ediyor. Bu günleri bol bol spor yaparak geçiren model, son paylaşımında normal günlere duyduğu özlemi ve seyahat etmek konusundaki sabırsızlığını ortaya koydu.

Lima, paylaşımında, “Tekrar seyahat etmek için sabırsızlanıyorum, çok yakında gerçekleşir umarım” dedi.