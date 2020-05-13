13.05.2020 - 08:19 |
Adriana Lima seyahat etmek için sabırsızlanıyor
Eski model Adriana Lima, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yeniden seyahat etmek için sabırsızlandığını dile getirdi.
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Adriana Lima, karantina günlerinde de paylaşımlarına devam ediyor. Bu günleri bol bol spor yaparak geçiren model, son paylaşımında normal günlere duyduğu özlemi ve seyahat etmek konusundaki sabırsızlığını ortaya koydu.
Lima, paylaşımında, “Tekrar seyahat etmek için sabırsızlanıyorum, çok yakında gerçekleşir umarım” dedi.