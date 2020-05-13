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13.05.2020 - 08:19 |

Adriana Lima seyahat etmek için sabırsızlanıyor

Eski model Adriana Lima, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yeniden seyahat etmek için sabırsızlandığını dile getirdi.

Adriana Lima seyahat etmek için sabırsızlanıyor
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Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Adriana Lima, karantina günlerinde de paylaşımlarına devam ediyor. Bu günleri bol bol spor yaparak geçiren model, son paylaşımında normal günlere duyduğu özlemi ve seyahat etmek konusundaki sabırsızlığını ortaya koydu.

Lima, paylaşımında, “Tekrar seyahat etmek için sabırsızlanıyorum, çok yakında gerçekleşir umarım” dedi.

Adriana Lima seyahat etmek için sabırsızlanıyor

Burcu Esmersoy: Benimki oyun oynarken önünden geçmişimdirCorona virüs nedeniyle evinde karantinada olan Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Son zamanlarda eğlenceli videolarıyla dikkat çeken sunucu, bunlara bir yenisini daha ekledi.
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Cadde Yazarları

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