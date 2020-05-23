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23.05.2020 - 07:00 |

‘Affedin’ çağrısı!

‘Affedin’ çağrısı!
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Miranda Kerr, karantina günlerinde evinde gerçekleştirdiği meditasyon seanslarıyla huzurlu bir hayat sürmeye devam ettiğini söyledi. Sosyal medya hesaplarından, güzellik, diyet ve annelik sırlarını paylaşan model, “Affetmek ve diğer insanlarla barış içinde olmak ile affetmek ve kendinizle barış içinde olmak çok önemlidir” açıklamasında bulundu.

Nusret'ten Kim Kardashian'a gönderme! Lahmacun...'Tuz serpme' hareketiyle dünya çapında şöhret yakalayan Nusret Gökçe, Etiler'deki restoranında lahmacun yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Gökçe, bu sırada lahmacunu 'Ermeni pizzası' olarak tanıtan Kim Kardashian'a gönderme yaptı.
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Cadde Yazarları

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