‘Affedin’ çağrısı!

Miranda Kerr, karantina günlerinde evinde gerçekleştirdiği meditasyon seanslarıyla huzurlu bir hayat sürmeye devam ettiğini söyledi. Sosyal medya hesaplarından, güzellik, diyet ve annelik sırlarını paylaşan model, “Affetmek ve diğer insanlarla barış içinde olmak ile affetmek ve kendinizle barış içinde olmak çok önemlidir” açıklamasında bulundu.