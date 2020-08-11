Ağaoğlu’ndan sürpriz ziyaret

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, aynı sektörde faaliyet gösteren Invictus İnşaat’ın sahibi Üzeyir Adıgüzel’i ziyaret etti. İki günlüğüne İzmir’e giden iş insanı, Invictus Port Alaçatı projesini gezdikten sonra, kahve molası için Adıgüzel’le birlikte satış ofisine geçti. Başarılarından dolayı Üzeyir Adıgüzel’i kutlayan Ağaoğlu, sektörle ilgili bilgi ve birikimlerini de genç girişimciye aktardı.