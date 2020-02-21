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21.02.2020 - 07:00 |

‘Ağır Ağır’ buluşması

YouTuber Semih Uyulgan ve trap müziğin temsilcisi Keişan’ın ortak çalışması ‘Ağır Ağır’, Sony Music Türkiye etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

‘Ağır Ağır’ buluşması

YouTuber Semih Uyulgan ve trap müziğin temsilcisi Keişan’ın ortak çalışması ‘Ağır Ağır’, Sony Music Türkiye etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Sözleri ikiliye ait parçanın düzenlemesi ise, Berkay Duman imzası taşıyor.YouTuber Semih Uyulgan ve trap müziğin temsilcisi Keişan’ın ortak çalışması ‘Ağır Ağır’, Sony Music Türkiye etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Sözleri ikiliye ait parçanın düzenlemesi ise, Berkay Duman imzası taşıyor.Şarkının klibi, dijital efektler kullanılarak, Can Dolu’nun görüntü yönetmenliğinde kaydedildi.

Magazin Haberleri Bülteni 20 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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