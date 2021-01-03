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03.01.2021 - 18:34 |

Ağır Romantik oyuncuları kim? Ağır Romantik filmi konusu nedir? İşte, oyuncu kadrosu...

Ağır Romantik filmi, beyazperde de büyük ilgi görmüştü. Şubat 2020 tarihinde çıkış yapan filmin başrollerinde Tuvana Türkay ile Onur Tuna yer alıyor. Aslı ile Kerem'in imkansız aşkının konu olduğu Ağır Romantik filmi TV'de ilk kez yayımlanıyor. İşte, detaylar...

Ağır Romantik oyuncuları kim? Ağır Romantik filmi konusu nedir? İşte, oyuncu kadrosu...
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Romantik komedi tadından yer film olan Ağır Romatik'in yönetmen ve senaristliğini Deniz Denizciler üstleniyor. Yapımcılığı ise Azeri bir iş insanı olan Ruhi Aliyeva yürüttü. Oyuncu kadrosunda başarılı birçok ismi barındıran Ağır Romantik filmi televizyon ekranlarında da sevenleriyle bulaşacak.

AĞIR ROMANTİK FİLMİ KONUSU

Aslı Egeli, heykeltıraş annenin ve profesör babanın konservatuvarda okuyan kızıdır. Bir gün, Beyoğlu'nda gezerken bir adamın saldırısına uğrar ve çantası çalınır. Korku ve panik içindeki Aslı'ya, Kerem yardımcı olur. Bu zorunlu buluşmadan sonra; Aslı ve Kerem'in arasında, aşk ve evlenmeye kadar uzanan romantik bir ilişki başlar. Başlangıçta, Kerem Aslı'nın alışkın olmadığı bir dünyadan gelse de kendisini büyük şirketlere danışmanlık yapan bir finansal uzman olarak tanıtır. Kerem'in babası, İstanbul'un en büyük hırsızlık çetesinin reisidir. Aslı'nın dayısı ise, bu korsan çetesini yok etmek isteyen Polis Şefi Danyal'dır.

AĞIR ROMANTİK OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda ise; Tuvana Türkay, Onur Tuna, Sermiyan Midyat, Altan Erkekli, Durul Bazan,  Semra Dinçer,  Servet Pandur, Gazanfer Ündüz, Arif Selçuk,  İsmail Nadir Bilgili,  Funda Dönmez, Egemen Şimşek, Ersel Şibil, Ali Rıza Tanyeli, Mustafa Dok, Samet Denizdurduran yer alıyor.

3 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni3 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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