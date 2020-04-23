Ağlak Arif filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Ağlak Arif ne zaman nerede çekildi?

AĞLAK ARİF OYUNCULARI KİMLERDİR?

Celil Nalçakan

Hande Katipoğlu

Paşhan Yılmazel

Wilma Elles

Goncagül Sunar

AĞLAK ARİF KONUSU NEDİR?



Ağlak Arif filminin konusu şu şekilde… Zengin bir işadamı olan Arif 2. ci karısının kendisini terketmesinden korktuğundan söylediği küçük bir yalan başına türlü belalar açar.



Ne eskisini ye yenisini memnun edemez, Yalanlarına başkalarını da katınca işler sarpa sarar.